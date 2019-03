Architect over gevels in binnenstad Eindhoven: ‘Opknappen is betaalbaar en niet ingewikkeld’

,,Hier is het nieuwe bouwen in de Eindhovense binnenstad toch begonnen", aldus Van Helmond. Op een lijstje met verloederde wederopbouwarchitectuur dat de stichting mocht maken voor de gemeenteraad, staan de winkelstraten bovenaan. En het hoeft helemaal niet zo duur en ingewikkeld te zijn om daar iets aan te doen, meent Van Helmond. Uit een onderzoek dat hij als architect deed voor de gemeente Eindhoven, blijkt dat het metselwerk boven de winkels aan de Hermanus Boexstraat voor ongeveer 400.000 euro helemaal vervangen kan worden, mét isolatie. ,,Dat is bij wijze van spreken een maandje huur per pand, dat is toch niks."