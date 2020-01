Area 51 in Eindhoven krijgt nieuwe baan, buitenbaan én kelder voor urban music en art

Of de resterende 4 miljoen euro genoeg is om alle wensen van Area 51/Emoves te realiseren is een vraag die de komende maanden beantwoord moet worden. Daarom willen Van den Bos en Aussems ook nog geen illustraties of het filmpje met animatie van de nieuwe Area 51 beschikbaar stellen. Eerst maar eens een aannemer zoeken die het plan voor dat geld gaat uitvoeren, aldus Van den Bos. ,,Maar dit is een unieke kans die we nooit meer krijgen, nu er geld is van het rijk. We hebben al een permanent gebouw en nu kunnen we dat ook nog optimaliseren. Daar wordt in het hele land met jaloezie op gereageerd", aldus de Area 51-directeur.