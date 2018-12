Argggghh die gezellige kerst

Van dader schietpar­tij Eindhoven ontbreekt nog ieder spoor

6:24 EINDHOVEN - De politie is nog druk op zoek naar de dader of daders die zaterdag betrokken waren bij het schietincident bij de stadionbar De Aftrap in Eindhoven, waarbij een 23-jarige man in zijn been werd geschoten. Een 46-jarige man uit Eindhoven raakte gewond doordat hij mishandeld zou zijn, maar mocht na behandeling naar huis.