Arletta Metz maakt kerstpakketten op maat voor minima: ‘Wat je kunt delen is zoveel belangrijker dan wat je hebt’

EINDHOVEN/WAALRE - Het is een eeuwenoude traditie: het uitdelen van kerstpakketten. Veel mensen ontvangen graag zo’n eindejaarsgeschenk, anderen geven er met plezier eentje cadeau. Het samenstellen en zomaar weggeven van luxe gepersonaliseerde kerstpakketten aan mensen die het niet zo breed hebben én die je niet kent, is minder gebruikelijk.

Het is echter wel het begin van een nieuwe traditie die Arletta Metz en haar drie kinderen Roxanne, Miquell en Dominique Hellings hebben ingezet.

Quote Solidair en sociaal, zo heb ik mijn kinderen opgevoed Arletta Metz

„Solidair en sociaal, zo heb ik mijn kinderen opgevoed”, vertelt Arletta Metz uit Eindhoven. „Onlangs bespraken we in ons gezin wat we met kerst voor elkaar zouden gaan doen. Roxanne constateerde toen dat vast niet iedereen zo’n fijne kerst zou beleven als wij. Ik stelde toen voor een gourmetstel te kopen en dat aan iemand te geven. Maar Dominique vond dat we wel meer mensen blij zouden kunnen maken.”

Dat hebben we geweten

In de groepsapp besprak het gezin later wat ze dan precies zouden kunnen doen. Miquell, die samen met zijn moeder een tassenzaak heeft, gaf aan dat er nog best wat mooie tassen over waren. „De winkel is het afgelopen jaar vier maanden dicht geweest, waardoor er minder verkocht is. En een lederen tas koop je niet snel voor jezelf als je het niet breed hebt. Zo’n tas vonden we dus wel een mooi cadeau”, vertelt Dominique, die in Waalre woont en op Facebook lid is van de lokale weggeef- en ruilgroep. „We vonden meteen dat we er nog iets ‘omheen’ konden doen en ik plaatste een oproepje op deze site. We vroegen mensen of zij iets wilde doneren voor het kerstpakket. Nou, dat hebben we geweten.”

Quote We besloten om geen honderden pakketten te maken, maar wilden ze wel ‘groots’ samenstel­len Roxanne Hellings

Er werd direct gereageerd door zowel particulieren als door bedrijven. Moeder en dochters reden af en aan om de spullen op te halen. Roxanne: „We besloten om geen honderden pakketten te maken, maar wilden ze wel ‘groots’ samenstellen. Zo hebben we mooie gezichtsmaskertjes, de duurdere vissoorten in blik, speelgoed en spellen, luxe chocolaterie en fijn glaswerk. We hebben overlegd met de Voedselbank om een beeld te krijgen van waar we de mensen het meest blij mee kunnen maken.”

Quote Mijn bericht is vaak gedeeld en ik kreeg veel tips. Over alleen­staan­de moeders, zieke mensen en echtparen met niks in de portemon­nee Arletta Metz

Arletta: „Op Facebook heb ik zelf ruim 500 contacten. Ik vroeg hen of zij mensen kennen die in aanmerking komen voor onze pakketten. Mijn bericht is vaak gedeeld en ik kreeg veel tips. Over alleenstaande moeders, zieke mensen en echtparen met niks in de portemonnee. We besloten om de kerstpakketten op maat te maken.” Hierdoor krijgen heren bijvoorbeeld een mooie leren riem, gezinnen gezelschapsspellen en moeders een heerlijk geurtje.”

Eind volgende week worden de pakketten prachtig ingepakt en door de familie zelf bezorgd. „Wat je kunt delen is zoveel belangrijker dan wat je hebt. Eigenlijk moeten we niet alleen nu, maar het hele jaar naar elkaar omkijken. Volgend jaar doen we dit weer maar beginnen dan eerder, zodat we alles nog beter kunnen organiseren.”