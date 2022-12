Arme gezinnen overladen met cadeaus op kerstfeest van Toon en Fabiola in Woensel-West: ‘Mogen we die echt meenemen?’

EINDHOVEN - Voor Toon en Fabiola Netten is op eerste kerstdag een wens in vervulling gegaan: een complete kerstmarkt voor hun huis speciaal voor ruim dertig gezinnen die het niet breed hebben. Op het Minckelersplein in Eindhoven werden de kinderen overladen met cadeaus en nieuwe winterkleding.

‘Santa’s Little World’, aldus Fabiola Netten, die zichzelf ‘een echte kerstvrouw’ noemt. Op het nieuws hoorde ze dit jaar dat een kind op school was flauwgevallen – van de honger. Het gezin bleek geen geld te hebben voor eten. Daar moeten we iets mee doen, vond Fabiola. ,,Wij hebben het zelf niet slecht, dus we kunnen ook andere mensen gaan helpen”, legt ze uit.

Hoewel Eindhoven economisch voorop loopt, hebben Toon en Fabiola gemerkt dat er ook in deze regio veel armoede is. Via-via vonden ze ruim dertig gezinnen met een laag inkomen die vervolgens werden uitgenodigd om op eerste kerstdag naar het Minckelersplein te komen.

Quote Ze gaan allemaal met een gevulde buik naar huis Toon Netten

Via een grote kennissenkring strikte het koppel bedrijven en particulieren die een cadeautjesfestijn voor arme gezinnen wel zouden willen sponsoren. Daarnaast komt een groep vrijwilligers een handje helpen. In de stromende regen loopt een kleuter deze middag zielsgelukkig over het plein, met een kerstpakketje in zijn armen. Toon glimlacht. Hij ziet zondag ‘veel blije gezichten’. ,,En ze gaan allemaal met een gevulde buik naar huis.”

Met trots vertelt Toon dat de sponsoren nieuwe kleding, speelgoed, hapjes en zelfs hele boodschappentassen hebben gedoneerd. Vrijwilliger Jacqueline Rommers heeft deze middag vanuit een marktkraam diverse kinderen verblijd met winterjasjes, sjaals en mutsen, maar ook broeken en truien. ,,‘Mogen we die echt meenemen?’, vroegen ze nog”, aldus Rommers. ,,Ja, echt!”

Onverstoorbaar genieten op de draaimolen

“Dit is wel een hele belevenis voor de kinderen”, zegt Brenda uit de Eindhovense Tempel-buurt. Terwijl het blijft regenen genieten haar drie kinderen onverstoorbaar op een kleine draaimolen. ,,Onze buurvrouw heeft ons aangemeld, dus dat was een leuke verrassing. Wij minima kunnen met kerst nooit zo heel veel”, aldus Brenda. Voor haar gezin is de feestdag eigenlijk ‘als elke andere dag’. Geld om ‘echte’ cadeaus voor haar kroost te kopen heeft ze niet.

Quote Ik offer graag mijn Kerst op Esther Manders

,,In andere jaren werd er een krat met cadeaus voor de deur gezet”, vertelt Kim Vervoort uit Strijp die moeder is van vier kinderen. ,,Nu is er een feestje, maar het regent wel helaas.”

Beautysalon

Desondanks bezorgen Toon en Fabiola ook Vervoort en haar kinderen dit jaar ‘een geweldige kerst’. “Ik heb een jasje gescoord!”, roept haar zoontje trots. Bij de kerstman op het grote podium liggen de ‘grote’ cadeaus: onder meer elektrische tandenborstels en dinerbonnen van 150 euro bij eetcafé D’eters. Via een loterij worden die over de gezinnen verdeeld.

In een tentje dat dienst doet als minibeautysalon staan Esther Manders en Mandy Lammerts. ,,Ik offer graag mijn kerst ervoor op!”, zegt Manders terwijl ze de nagels lakt van meisjes die binnenkomen. Lammerts vlecht op haar beurt hun haren. ,,Het geeft een goed gevoel om dit te mogen doen in moeilijke tijden voor heel veel mensen.”