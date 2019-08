Arrestant maakt einde aan eigen leven in cellencomplex Eindhoven

Vosje met verbrijzel­de poot gevonden in bosgebied bij Eindhoven: ‘Helaas was inslapen de enige optie’

11:57 EINDHOVEN - Dierenambulance Brabant Zuid-Oost kwam het afgelopen weekend in actie voor een jong vosje in nood in het bosgebied tussen Nuenen en Eindhoven. Helaas bleek het beestje niet meer te redden: het vosje had een verbrijzeld pootje.