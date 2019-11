Arrestatie op station Eindhoven was vanwege schietpartij Dordrecht

Politie op scherp voor sint-in­tocht Nijmegen, hooligans vragen steun in Eindhoven en Oss

8:26 NIJMEGEN - De politie staat op scherp voor de sinterklaasintocht. In Nijmegen hebben zowel actiegroep Kick Out Zwarte Piet als het extreem-rechtse Pegida zaterdag demonstraties aangekondigd. In besloten app-groepen van hooligans circuleren bovendien berichten waarin opgeroepen wordt om de anti-zwartepietbetogers ‘te leren zwemmen’, oftewel in de Waal te kieperen.