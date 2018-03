Arrestatieteam doorzocht huizen in Eindhoven na melding van bedreiging

De politie-actie vond woensdagavond plaats, nadat de politie rond 20.00 uur een melding binnenkreeg. Volgens omwonenden zouden onder andere huizen aan de Byrdstraat en de Bartholomeus Diazlaan in Woensel zijn doorzocht. Dat gebeurde met een arrestatieteam omdat er mogelijk sprake was van een vuurwapen.

Rustig

Uiteindelijk bleek alles rustig. Er is geen vuurwapen aangetroffen. Een man werd aangehouden in verband met de zaak, maar hij is later weer vrijgelaten. De politie houdt zich wat betreft de details in de zaak bewust op de vlakte. Dat heeft met de 'persoonlijke omstandigheden' van de betrokkenen te maken, laat een woordvoerder weten.