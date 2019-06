Arrestatieteam twee keer in Eindhoven: wie zijn deze zwaarbewapende mannen?

EINDHOVEN - Twee keer vlak achter elkaar moest er in Eindhoven dit weekend een arrestatieteam aan te pas komen. Wie zijn die mannen? „Het aantal keren dat zij hun vuurwapen gebruiken, is minimaal.”

‘Naar rechts. Naar rechts. Stop. Op je knieën!’ Op een filmpje dat op sociale media circuleert, is de climax van een arrestatie op de Memlincstraat in Eindhoven te zien. Terwijl de man op de bevelen van de politie telkens een stap naar rechts zet, houdt hij zijn handen bovenop zijn zwarte hoed. Niet veel zit hij geboeid op zijn knieën op straat. Vlak daarvoor zou de man op straat met een vuurwapen hebben gezwaaid. En dan weet je één ding zeker: dan staat voor je het weet het arrestatieteam voor de deur.

Gijzelingen

Dit weekend meldden de mannen – in de teams zitten op dit moment geen vrouwen – van de speciale eenheid zich zelfs twee keer in Eindhoven. Dat gebeurt alleen in (mogelijk) levensbedreigende situaties: als er vuurwapens in het spel zijn, bij gijzelingen of als verwarde mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen.

Dat laatste leek eerder die zaterdag het geval in een appartementencomplex in Strijp S. Volgens ooggetuigen zwaaide een vrouw vanuit het raam met een mes en liet ze een kartonnen doos zien met daarop een wapen. ‘Jullie gaan dood’, zou de verwarde vrouw hebben geroepen. Zij en haar vriend werden door een arrestatieteam geblinddoekt afgevoerd. Een vuurwapen werd er niet gevonden.

1600 acties

In totaal telt Nederland zes arrestatieteams, één daarvan is verantwoordelijk voor Zuid-Nederland. Waar de uitvalsbasis van dat team precies is, is niet bekend. Dat houdt de politie geheim. Hetzelfde geldt voor hun uitvoerige voorbereidingstrainingen. Wel is bekend dat de zes teams gezamenlijk ongeveer 1600 keer per jaar uitrukken. Omgerekend heb je het per team dan over vijf acties in de week.

Volledig scherm Arrestatieteam bereidt zich voor op de inval in een gebouw op Strijp S in Eindhoven. © Bert Jansen

Bij veel van die acties gaat het om geplande aanhoudingen van gevaarlijke verdachten. Het liefst nog voor het ochtendgloren. De gemiddelde inwoner krijgt er nauwelijks iets van mee. Daarnaast zijn er de al eerder genoemde levensbedreigende situaties die zich elk moment van de dag kunnen voordoen. Er zijn speciale Rapid Response Teams van arrestatieteamleden die de hele dag op strategische plekken rondrijden zodat ze meteen in actie kunnen komen. Hun acties worden vaak ook opgemerkt. Met hun beschermende kleding, helmen, schilden en wapens zijn ze nauwelijks te missen.

Overrompelen