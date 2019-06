Arrestatieteam valt gebouw op Strijp S binnen, twee personen geblinddoekt afgevoerd

VIDEO/UPDATE Politie pakt twee ANP-journalis­ten op bij Pegida-ac­tie in Eindhoven

19:24 EINDHOVEN - De politie heeft zaterdagmiddag twee journalisten die verslag deden van de Pegida-actie in Eindhoven opgepakt. De man en vrouw werkten voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Het tweetal is inmiddels weer vrijgelaten nadat uit onderzoek bleek dat de verdenking niet juist was.