Artiesten uit Zuidoost-Brabant blikken terug op hun songfestival-finales: ‘Deze ervaring pakken ze me nooit meer af’

Lenny Kuhr: ‘Ik straalde vreugde, ernst en ook onschuld uit’

Met een mix van passie en puur speelplezier zong Lenny Kuhr op het Eurovisie Songfestival van 1969 haar lied ‘De troubadour’. De tv-beelden van de winnende performance zijn te zien op YouTube. De regisseur maakt halverwege een prachtige close-up van de Eindhovense als ze begint aan de zin: ‘Hij zong voor boeren op het land’. ,,Een heerlijke regel. Ik zing hem met veel verve”, zegt Lenny Kuhr (71) ruim een halve eeuw later.

De compositie schreef ze zelf, de tekst is van de Groningse dichter David Hartsema. Ze straalde tijdens haar optreden in 1969 zowel vreugde als ernst uit, constateert ze nu. ,,Maar ook onschuld. De intentie was mooi. Ik zing nu nog steeds met passie, alleen kan ik nu beter doseren. Dankzij de verbeterde technologie is de manier van zingen ook veranderd. Ik heb in het verleden in heel veel slechte microfoons gezongen. Nu klinkt alles meteen goed.”

Pot make-up op jurk gevallen

Stadgenoot Piet Souer begeleidde haar tijdens het festival in Madrid op gitaar. Uiteraard samen met een groot orkest: dat was tot en met 1998 gebruikelijk. Daarna deed de geluidsband zijn intrede. ,,Een orkest klinkt echt gelaagd, je ervaart de muziek met alle cellen in je lichaam. Daardoor zing je ook zuiverder. Een totaal andere beleving.”

In de aanloop naar haar winnende performance hadden Lenny en haar team te maken met een paar kleine ongemakken. Bijvoorbeeld toen voorafgaand aan de generale repetitie van het nationale songfestival een hele pot met make-up op haar jurk viel. ,,Die zat helemaal onder de vlekken. Mede-deelneemster Conny Vink bood haar jurk nog aan. Heel lief, maar zij had een andere smaak én een andere maat. We hebben ergens in Nederland gauw een stomerij moeten vinden die bereid was de jurk te stomen.”

Volledig scherm Lenny Kuhr in 2021 en tijdens haar optreden op het songfestival van 1969. © Videostill

Niet op verleden teren

In Madrid was er even stress omdat de partituren voor de orkestleden met enige vertraging vanuit Nederland arriveerden. Uiteindelijk kwam alles goed en behaalde ze een gedeelde eerste plaats, samen met Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk is ze nog steeds trots op de prestatie. Toch wil de zangeres, die nu in Nederwetten woont, niet op het verleden teren. Tv-makers die een tijd geleden vroegen of ze met de gewonnen beker wilde poseren, kregen nul op het rekest. ,,Dat vind ik vreselijk. Ik wil niet blijven hangen in nostalgie die niks oplevert. ‘De troubadour’ is een mooi lied, de herinneringen zijn mooi. Maar om me daarmee te blijven identificeren: dat heeft niets met levendigheid te maken.”

Ze is vanavond tijdens de uitzending vanuit Rotterdam te zien tijdens een act in de pauze onder de noemer ‘Rock the Roof’. Samen met oud-winnaars zoals Teach-In (1975), Sandra Kim (1986) en Lordi (2006) zal de geboren Eindhovense optreden vanaf enkele bijzondere daken in de havenstad. ,,Ik sta op het dak van het depot van museum Boijmans Van Beuningen en zing een deel van ‘De troubadour’. Ik vind het mooi dat tijdens het Eurovisie Songfestival alle verschillen tussen de landen even verdwijnen. Heel bijzonder om met elkaar de vreugde van een muziekfestival te vieren.”

