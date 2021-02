Arts die waarschuwde voor ‘cowboys’ ziet inspectie nu ingrijpen bij teststraat waar hij zélf op toeziet

Het was al direct bingo: de Eindhovense snelteststraat op het terrein van restaurant De Luytervelde behoorde al direct tot de beste lopende locaties van de uit de grond gestampte keten van snelteststraten. Opgezet door een supermarkteigenaar met hulp van een huisarts. Samen zagen ze brood in de nieuwe markt in de coronacrisis. Dat was drie maanden geleden. Maar nu grijpt de inspectie in. Het bedrijf moet per direct stoppen met het uitvoeren van PCR-testen vanwege acute en ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid.