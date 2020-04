Arts uit Eindhovens verpleeghuis: ‘Het is een rotziekte, die zich snel verspreidt’

Veel mantelzorgers en familieleden zijn bezorgd over de situatie in de verpleeghuizen. Ze denken dat het virus juist hier gemakkelijk overspringt op kwetsbare ouderen. Esther Warmerdam, arts ouderengeneeskunde bij Vitalis, kan niet alle zorgen wegnemen. Ze ziet langzaamaan wel hoop.

Ook het verpleeghuis Vitialis Wissehaege in Eindhoven ging op slot, maar ook hier bleef corona niet buiten de deur. ,,Het is een rotziekte die zich snel verspreidt, zeker op een afdeling waar mensen met dementie wonen‘’, zegt Esther Warmerdam arts ouderengeneeskunde in het verpleeghuis. ,,We zien nu voorzichtig minder nieuwe besmettingen. De gesloten deuren, het vele handen wassen, en de afstand tussen bewoners. Het heeft effect.‘’

Kunt u aan een bewoner met dementie uitleggen wat corona is?

,,Mensen die nog niet heel ver in hun dementie zitten, kunnen dat begrijpen. Ze hebben vroeger ook geleerd over de Spaanse griep. Ik leg het uit zoals ik het mijn kinderen uitleg: een virus is als een beestje waar je ziek van wordt. Dat beestje kan van de ene op de andere mens springen.‘’

Maar andere bewoners snappen dat niet meer. Hoe gaat het verpleeghuis met die mensen om?

,,Je kan veel doen met visuele ondersteuning, bijvoorbeeld met rood-witte linten. Veel mensen begrijpen die boodschap. Je moet ook beseffen dat er een groep bewoners is die zelf niet kan lopen. Normaal gaan ze naar de huiskamer, maar nu blijven ze op hun kamer.‘’

Wanneer wordt een afdeling gescheiden van de rest?

,,Als een bewoner besmet is, kijken we heel kritisch of hij nog kan begrijpen dat hij op zijn kamer moet blijven. Als dat niet meer kan en gaat rondlopen met als risico anderen te besmetten, gaan we in overleg met de familie kijken of we iemand kunnen overplaatsen. Op onze locatie Peppelrode hebben we een speciale cohort-afdeling met tien bedden waar nu besmette cliënten zijn. Ze zijn te mobiel om op hun kamer te blijven, maar begrijpen de isolatiemaatregelen niet.‘’

,,Er zijn ook andere gevallen waarbij we een bestaande afdeling scheiden van de rest. Dat gebeurt als in korte tijd meerdere bewoners besmet raken. Dan heeft het geen zin om over te plaatsen, te veel mensen zijn dan besmet. Een afdeling is als een huishouden, waar mensen dicht op elkaar leven. Het RIVM zegt dat je bij twee besmettingen er vanuit kan gaan dat de hele afdeling besmet is. Dat is inderdaad zo op een afdeling waar mensen veel contact hebben met elkaar, maar wij hebben afdelingen waar mensen vooral op hun kamer blijven. We bekijken per afdeling wat verstandig is.‘’

Hoeveel kans heeft een tachtigplusser om dood te gaan aan corona?

,,De onderzoeken zeggen veertig tot zestig procent en dat is fors. Maar onze ouderen zijn ook bevattelijk voor de gewone griep. Ik schaal corona in als een dodelijke ziekte. Maar niet erger dan griep door influenza, al blijven dat altijd schattingen. Het verschil is dat corona zo besmettelijk is.‘’

Er zijn veel zorgen over ouderen die nu al heel lang geen familie hebben gezien. Kunnen ouderen doodgaan aan eenzaamheid?