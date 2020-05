Asbak blijkt populaire kraamkamer voor de pimpelmees; nicotine zou insecten afschrikken

Piepjonge pimpelmeesjes die door de openingen van een wandasbak bij een bedrijf in Sint-Oedenrode kijken. De foto dinsdag in deze krant zorgde voor een stroom aan reacties van lezers die zelf ook meesjes in een asbak hadden zien nestelen. De asbak zoals die in Sint-Oedenrode blijkt bovendien een populair model in vogelland.



Met een riant vloeroppervlak en een dubbele in- en uitgang biedt de asbak dan ook het nodige wooncomfort. Erg fris zal het er binnen niet ruiken maar dat is blijkbaar geen bezwaar. Naar het reukvermogen van vogels werd in het verleden het nodige onderzoek gedaan. Zo deden Spaanse biologen in 2008 mee aan een experiment waarbij de nestkastjes van pimpelmezen werden ingesmeerd met de geur van fretten. Al snel bleek dat de vogeltjes aarzelden om het kastje binnen te gaan waaruit volgens de onderzoekers opgemaakt kon worden dat de meesjes roofvijanden kunnen ruiken.