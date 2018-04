Asbestsaneerder Heezen ontloopt boetes Strijp-T deels

Zwaargewonde PSV/av-aan­voer­der Stephan Wijlaars (32) weer aanspreekbaar

11 april EINDHOVEN - Het gaat langzaamaan iets beter met Stephan Wijlaars (32) die in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond in Eindhoven op straat werd gevonden. Hij is inmiddels aanspreekbaar en ook door de politie gehoord. Over dat gesprek wil de politie niets kwijt. Hoe hij gewond is geraakt, is voor de buitenwereld nog steeds een raadsel.