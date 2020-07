Asbestsanering energiecentrale Strijp-T loopt uit op miljoenenfiasco voor gemeente Eindhoven

Dood van Eindho­venaar Peer: nieuw hoofdstuk in een treurig verhaal in de Sparren­straat

22 juli EINDHOVEN - De dood van Peer (57) in zijn huis aan de Sparrenstraat in Eindhoven blijkt een nieuw hoofdstuk in een verhaal vol treurigmakende overlast in de buurt. Straatgenoten hopen dat het de laatste pagina's zijn. De politie arresteerde dinsdagavond direct zijn huisgenote na het vinden van zijn lichaam. Maar het is nog allerminst zeker dat zij hem om het leven heeft gebracht.