Asfalt en extra verlichting op fietspaden aan Boschdijk in Eindhoven

EINDHOVEN - Op een aantal locaties op de Boschdijk in Eindhoven komt in 2022 extra verlichting op de fietspaden en worden tegels en klinkers vervangen door asfalt.

De onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad Boschdijk ter hoogte van Prinsejagt, Driehoeksbos en Achtse Barrier gaat nu de laatste fase in. De tegelfietspaden worden vervangen door asfalt. Naar verwachting is het onderhoud eind oktober klaar.

In deze fase wordt alleen de oostkant van de Boschdijk aangepakt. CDA-raadslid Remco van Dooren en commissielid Marianne Buenen hebben in september raadsvragen gesteld over de veiligheid en kwaliteit van de fietspaden Boschdijk, gelegen vanaf de 1e Lieven de Keylaan tot aan kerkdorp Acht en de wijk Achtse Barrier. Zij vroegen het college van burgemeester en wethouders om in een keer alles goed aan te pakken en ook de westkant mee te nemen.

Van Dooren en Buenen hebben geconstateerd dat ook aan die kant het tegelfietspad schots en scheef ligt en dat het hoog tijd is om ook daar het comfort van de fietsers te verbeteren door het fietspad te asfalteren.

Onveilig gevoel

Bovendien geven de fietspaden aan weerszijden in de avond en nacht een onveilig gevoel, omdat het pikkedonker is en langs delen van de paden hoge struiken staan.

Van Dooren en Buenen vroegen aan het college of zij de fietspaden beter willen verlichten en of zij rekening kunnen houden met snoeiwerk.

Tijdens een schouw, gehouden naar aanleiding van deze raadsvragen, is gebleken dat er enkele delen zijn, waar het nodige lichtniveau niet wordt gehaald.

Van Dooren: ,,Door onze aandacht komt er verlichting bij de ventweg ter hoogte van GGzE én de ventwegen ter hoogte van de onderdoorgang met tunnels richting Best. Ook worden de klinkers en tegels aan de kant bij de GGzE vervangen door asfalt. Voornemen is om dit alles in één keer in 2022 aan te pakken.”

Wat betreft het snoeiwerk is de gemeente terughoudend. De Boschdijk is een groene weg en is belangrijk voor ecologie, natuur en biodiversiteit en de identiteit van de stad.

Er wordt al gesnoeid om het effect van de lichtmasten van de rijbaan op de fietspaden zo groot mogelijk te laten.

Te donker

Van Dooren: ,,We zijn blij dat het stadsbestuur het met ons eens is dat delen te donker zijn en dat zij hier verlichting gaan plaatsen en we zijn blij met de asfaltering. Fietsen van en naar Acht/Achtse Barrier wordt straks een stuk prettiger.”