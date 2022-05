ASML en Philips betrokken bij nieuw techfonds van 100 miljoen euro

Basketbal­ster Marieke van Beurden droomt van eredivisie met Almonte: ‘Niet veel meegekre­gen van veranderin­gen’

Nog één wedstrijd en het seizoen van de basketbalsters van Almonte is klaar. Geen prijzen voor Marieke van Beurden (18) en haar ploeggenoten in de promotiedivisie, wel een gerenoveerde selectie en toekomstplannen. De eredivisie is een droomdoel.

23 mei