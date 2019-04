ASML is na spionageschandaal de naïviteit voorbij

Video Grote rookwolk boven Eindhoven door brandende bankjes, toevallige passant voorkomt veel grotere brand

19:03 EINDHOVEN - Als Sander van het bedrijf Coppelmans Ontstopping Reiniging niet toevallig door de Frankrijkstraat in Eindhoven was gereden, was de brand bij het appartementencomplex La Maison misschien wel heel anders afgelopen. Toen hij gisterenmiddag toevallig langs de brand reed, zette hij zijn auto met 800 liter water langs de kant en begon met blussen. Daardoor viel de schade aan het gebouw mee.