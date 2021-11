ASML, Philips, VDL en DAF dragen ruim 1 miljoen euro bij aan uitbreiding Internationale School Eindhoven

De Park & Ride is in Eindhoven ‘een hoop gedoe’, je rijdt er immers soepel naar het centrum

EINDHOVEN - Parkeerplaatsen zijn er genoeg en de Eindhovense binnenstad is misschien wel té goed bereikbaar voor de automobilist. Volgens verkeersdeskundige Peter van der Waerden van de TU/e de belangrijkste twee oorzaken waarom de Park & Ride in de Genneper Parken tot dusver geen succes is.

29 november