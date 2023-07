ASML-toeleverancier Sioux gaat chipreus Intel voor en opent onderzoeksfiliaal in Duitsland

Ge­mert-Ba­kel wil van burgemees­ter Dijssel­bloem weten: waarom betalen voor een busstation in jouw stad?

GEMERT-BAKEL - Eindhovens burgemeester Jeroen Dijsselbloem wordt in Gemert-Bakel op het matje geroepen. De politiek wil van hem weten waarom de gemeente 1,5 miljoen euro moet meebetalen aan een busstation in zijn stad, terwijl inwoners op weg daarheen vaak in de file staan.