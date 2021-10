Atelier Néerlandais in Parijs voor creatievelingen: ‘Fransen houden van status. Ze kijken anders aan tegen prestige dan wij’

EINDHOVEN - Voor creatieve Nederlandse ondernemers die in Frankrijk aan de bak willen komen, is er een handig adres midden in het centrum van Parijs: het Atelier Néerlandais aan de Rue de Lille. Die hulp kan goed van pas komen. ,,Nederlanders zijn vaak erg resultaat- en prijsgericht. Dat telt in Frankrijk natuurlijk ook, maar soms spelen er andere dingen een rol", zegt Lilian Widdershoven, hoofd van het atelier.

Widdershoven maakte samen met collega Joan Mols het eerste weekeinde van de Dutch Design Week in Eindhoven mee. Hierbij hoorde ook een event voor (aspirant)leden bij Piet Hein Eek. Het atelier Néerlandais is het platform voor Nederlandse kunst en cultuur in Frankrijk. Het is een onderdeel van de Nederlandse ambassade en omvat onder meer een ledenvereniging voor creatieve ondernemers. Ze kunnen werken bij het atelier, tentoonstellen, maar ook hun klanten daar ontmoeten. ,,Wij begeleiden ze en proberen ze op weg te helpen”, zegt Widdershoven.

Het atelier dient als een soort springplank voor Nederlandse kunstenaars en ondernemers in de creatieve industrie die in Frankrijk plannen hebben. Het lidmaatschap kost 150 euro. ,,Het kan gaan om ondernemers in mode, kunst of design, maar ook een onderwijsinstelling als Avans Hogeschool en architectenbureau MVRDV (Winy Maas) is lid. De ledenlijst telt bedrijven, groot en klein, die we een opstapje in Parijs kunnen bieden.” Zo werden onlangs ondernemers geholpen die graag wilden deelnemen aan de Paris Design Week.

Het atelier ziet zijn opdracht breed. ,,Ons platform speelt ook in op duurzaamheid, ontwerpers die zich bezighouden met duurzamere productieprocessen, bijvoorbeeld in de textielindustrie. Dat kan dus ook. ,,Andere thema’s waar aandacht voor is zijn bijvoorbeeld de stad van de toekomst, of energietransitie. ,,Dan moet je denken aan nieuwe manieren van bouwen of de ontwikkeling van bouwmaterialen. Dat zijn processen waarbij designers een belangrijke rol spelen. Daarbij werken we meer en meer samen met de afdeling Economische Zaken. De creatieve industrie is immers ook een economische topsector.”

Wat het Atelier Néerlandais extra aantrekkelijk maakt, is de locatie. Widdershoven beaamt dat meteen. ,,Het is een geweldige plek. We zijn de buurman van de Assemblée, de Franse Tweede Kamer.”

Hebben ondernemers hulp nodig? ,,Jazeker. Frankrijk is nog steeds een land waar je een beetje de weg moet weten. De taal is nog vaak een barrière. De Franse maatschappij is fundamenteel anders dan de Nederlandse. Als je weet hoe je het aan moet pakken, kan dat deuren openen. Uiteindelijk moet de ondernemers natuurlijk zelf doorzetten. Maar we kunnen ze een stukje op weg helpen. Het atelier biedt een geweldig mooi podium en daar zijn met name Fransen erg gevoelig voor.”

Quote Fransen zijn erg gevoelig voor cachet, zeg maar voor stijl.” Lilian Widdershoven , Hoofd Atelier Néerlandais

Want Widdershoven weet ondertussen ook wel waar het mis kan gaan. Nederlanders zijn open en direct. Daar maak je in Frankrijk niet meteen vrienden mee. Dat iemand de waarheid spreekt, hoort erbij, maar al te veel directheid helpt niet altijd. ,,Verder zijn Fransen erg gevoelig voor cachet, zeg maar voor stijl. Ze houden een beetje van status. Ze kijken anders tegen prestige aan dan wij.”

Breedsprakiger

Nederlanders hebben vaak de neiging uit te stralen dat ze het allemaal wel weten. ,,In Frankrijk moet je daarmee oppassen. Ze zijn wat omstandiger, breedsprakiger en minder direct. Dat merk je in Parijs. Sommige dingen doen ze net even wat anders.”

Wat telt, is dat je je gezicht moet laten zien. ,,Dat geldt voor ons en dat geldt voor de ondernemer. We houden de beurzen en belangrijke events op de Parijse kalender goed bij en proberen daar, waar mogelijk, op in te spelen,” Zo’n vijftig landen hebben een culturele voorpost in de Franse hoofdstad. ,,De Denen, de Zweden, de Spanjaarden, allemaal willen ze iets van hun cultuur laten zien. Parijs is de Europese hoofdstad van kunst en cultuur. Je komt elkaar hier tegen. We hebben dan ook genoeg te doen en ook iets relevants te bieden.”

