'Atelierruimte kunstenaars in Eindhoven schaarser, duurder en tijdelijker'

EINDHOVEN - Atelierruimte voor kunstenaars wordt ook in Eindhoven 'schaarser, duurder en tijdelijker'. Hoog tijd dat de gemeente werk maakt van behoud van bestaande, betaalbare ruimte én nieuwe ateliers en broedplaatsen mogelijk maakt, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten. Komt dat goed uit: het college van B en W komt volgende week met een atelierbeleid.

Dat bleek dinsdagmiddag in het Eindhovense Stadhuis waar de Kunstenbond het manifest 'Geen stad zonder kunst' overhandigde aan wethouder Mary-Ann Schreurs. Ook gingen vertegenwoordigers in gesprek met verschillende politieke partijen. De Kunstenbond houdt voor de gemeenteraadsverkiezingen een elfstedentocht in Nederland.

De bond vraagt in het kader van die verkiezingen aandacht voor de nijpende huisvestigingssituatie. Zo is er volgens Lene Grooten van de belangenvereniging volgens de gemeentelijke gegevens 8.000 vierkante meter aan werkruimte voor kunstenaars beschikbaar. Terwijl de toekomstige vraag 15.000 vierkante meter is. De 300 ateliers die de stichting Ruimte verhuurt in leegstaande gemeentelijke panden, zijn volgeboekt.

Uitverkoop

De bond wil daarom dat het college van B en W bijvoorbeeld 'stopt met het uitverkopen van maatschappelijk en cultureel vastgoed'. Dat moet ter beschikking gesteld worden van kunstenaars, tegen betaalbare huren, in plaats van aan leegstandsbeheerders, schrijft de belangenvereniging.

Maar ook bij nieuwbouwprojecten van corporaties en projectontwikkelaars kan de gemeente er van alles aan doen om meer ruimte voor kunstenaars te creëren. Zo zou in elk project een vast percentage aan vierkante meters gereserveerd moeten worden voor atelier(woningen) en broedplaatsen. De gemeente kan dat via bestemmingsplannen en het uitgeven van grond in erfpacht afdwingen.



Quote We gaan proberen via de rijksgelden voor Brainport toch iets voor elkaar te krijgen voor kunstenaars in nieuw­bouw­plan­nen. Wethouder Mary-Ann Schreurs, gemeente Eindhoven