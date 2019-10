Atlas wint Dirk Roosenburgprijs 2019 van gemeente Eindhoven

Maar bij veel projecten had de jury vraagtekens bij de rol die ontwerp/architectuur heeft gespeeld. Bij de Brainport Industries Campus vroeg de jury zich af of de architect bij dit bijzondere project alles uit de kast heeft gehaald of kunnen halen. De architectuur van de Kazerne is goed gedaan, maar niet onderscheidend of cruciaal in het welslagen. Uiteindelijk was volgens de keuzecommissie maar één vraag doorslaggevend: bij welk project maakt architectuur het verschil? Daarmee vielen het People’s Pavilion en Atlas op. ‘Hier heeft architectuur wel degelijk een verschil gemaakt.’ Het paviljoen zet circulair bouwen op de agenda, maar legt het qua architectuur uiteindelijk af tegen Atlas. Dat excelleert juist door de architectonische ingrepen.