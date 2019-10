Audrey Hepburn kwam naar Eindhoven voor de oorlogsslachtoffers

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Allereerst de nieuwe foto. Actrice Audrey Hepburn bracht in 1954 een bezoek aan Nederland. Voor een inzamelingsactie voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Ze zou ook in Eindhoven zijn geweest maar waar is deze foto gemaakt en wie was erbij destijds? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Hondenshow in het Eindhovense Stadswandelpark. Vlnr: Grootmoeder, roodkapje en de jager © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Achter de hondenshow in het Eindhovense Stadswandelpark zit het verhaal van een doodgewoon zwerfhondje dat alle rashonden het nakijken gaf. Het was het vuilnisbakkie van Olga en Renée dat de eerste prijs pakte in de categorie Concours d’Elegance. Bijna zeventig jaar later kan Olga van Heusden (74) zich nog herinneren hoe ze samen met haar zus Renée en buurjongetje Albert een toneelstukje opvoerde. ,,Ik was roodkapje, mijn zus de grootmoeder en Albert, met een grote plaksnor, de jager. En onze Terry was dus de wolf. Ik was zeven en kan me eigenlijk alleen nog herinneren dat we langs een paar mensen achter tafeltjes moesten lopen. Dat zal de jury wel geweest zijn.”

Succes

In de krant een dag later wordt gesproken van een groot succes met 54 deelnemers die de striemende regen die dag trotseerden. Een vrolijke wanorde waarin de presentator de grootste moeite had zich verstaanbaar te maken tussen het gekef en gegrom van de keesjes, herders en straathonden.

Volgens Van Heusden was het de buurjongen die met het idee kwam om Terry als wolf te gebruiken. ,,Hij wilde heel graag als jager verkleed en vroeg mijn moeder of hij onze hond mocht lenen. Ik denk dat mijn moeder toen bedacht heeft dat wij als roodkapje en grootmoeder konden gaan. Terry had ook wel wat weg van een wolf. Grijs maar wel een beetje kleiner. Een doodgoed beestje, door onze vader als bange pup gevonden in de fietsenstalling bij Philips. Toen heeft hij hem maar mee naar huis genomen. Jagen deed hij alleen op fietsers. Daar schrok hij van en dan rende Terry er achteraan. Ik deed dan maar net of ik het hondje nog nooit gezien had. Maar hij hoorde echt bij de familie en is 14 jaar oud geworden.”

Theelepeltje

Ook zus Renée Klein (77) is niet veel bijgebleven van de wedstrijd. ,,Ik weet nog wel dat deze in het kader van het zoveeljarige bestaan van de Eindhovense Dierenbescherming georganiseerd werd. We waren een van de weinige deelnemers die zich verkleed hadden. Dus dan ben je al snel prijswinnaar.” Wat die prijs precies was, weet de grootmoeder van destijds niet meer. ,,Ik heb nog wel een theelepeltje van de Dierenbescherming in mijn bezit. Dat zal destijds wel één van de prijzen geweest zijn.”

Volledig scherm Audrey Hepburn in Eindhoven om geld in te zamelen voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers © Frans van Mierlo

