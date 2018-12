Aukje Kuypers en Peter Kentie uit Eindhoven zijn dé toppers van FRITS

Syriër (41) uit Bergeijk aangehou­den: man wordt verdacht van betrokken­heid bij terrorisme

14:53 BERGEIJK - Een 41-jarige Syriër uit Bergeijk is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De man is een broer van een eerder aangehouden verdachte, die vorig jaar in het debatcentrum De Balie in Amsterdam werd herkend als ISIS-strijder.