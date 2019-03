AutiRoze in Eindhoven: 'Homo's met autisme worden hier begrepen'

Alex Latumahina vertelt in bieb Eindhoven: 'Zet een tattoo niet in een opwelling’

10:13 EINDHOVEN - Tatoeages in je gezicht of op andere altijd zichtbare plaatsen, begin er niet te snel aan. Dat is een boodschap van Alex Latumahina, die er zaterdag over vertelt in de bibliotheek in Eindhoven.