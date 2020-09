Auto aangestoken en uitgebrand in Eindhoven

‘Radman’ op mi­ni-Parade in Eindhoven: verwonde­ring in een reuzenrad

4 september EINDHOVEN - ‘Radman’, een theatrale belevenis in een reuzenrad, ging vrijdagavond 4 september in première bij het Parktheater in Eindhoven. Het hele weekend blijft het rad hier nog staan. Begin oktober strijkt het neer bij het Speelhuis in Helmond.