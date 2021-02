Auto belandt in sloot in Eindhoven

Rapper Teekay040 moet vier maanden cel in voor deelname rellen in Eindhoven

24 februari DEN BOSCH/EINDHOVEN - Was de Eindhovense rapper en breakdancer Teekay040 deelnemer aan de rellen op 24 januari in zijn stad, of was hij enkel aan het filmen, als reporter? De officier van justitie denk het eerste, en eist negen maanden cel. De politierechter denkt het eerste en stuurt de rapper voor vier maanden naar de gevangenis.