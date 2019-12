Auto belandt in sloot op Park Forum in Eindhoven

Mo Ihattaren geeft met zijn goal een geschenk aan de hemel

13:11 Mohamed Ihattaren is na zaterdagavond de jongste benutter van een penalty aller tijden in de eredivisie. De nog maar 17-jarige PSV’er werd de pingel gegund door Steven Bergwijn en Donyell Malen, die hem ook graag wilden nemen. Bergwijn benutte in het duel met Fortuna Sittard wel de eerste mogelijkheid vanaf elf meter, maar daarna mocht Ihattaren aanleggen voor de 4-0. Het was zijn eerste goal sinds het overlijden van zijn vader en na afloop verklaarde hij tegenover Fox Sports emotioneel dat elke goal voor hem is.