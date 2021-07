Auto belandt op de kop vlak langs rand viaduct bij knooppunt Batadorp

Volle campings en vakantie­par­ken in Zuid­oost-Bra­bant, maar minder buitenlan­ders

21 juli EINDHOVEN - Nederland kleurt rood op de coronakaart en dat lijkt buitenlandse toeristen af te schrikken om naar een camping of vakantiepark in Zuidoost-Brabant te komen. Angst voor lege campingplaatsen is er niet: Nederlanders vullen de gaten maar al te graag op.