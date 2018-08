Auto blijft toeteren na rijden op lantaarnpaal in Eindhoven

UPDATE A67 naar Eindhoven weer vrij na ongeluk bij Liessel

12:51 HELDEN/LIESSEL - Op de A67 is vrijdagochtend tussen Helden een Liessel een ongeluk gebeurd. Verkeer op die weg van Venlo naar Eindhoven werd over de vluchtstrook geleid. Rond 12.50 uur was de weg weer vrij.