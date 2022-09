Auto botst op voorligger op A50 bij Eindhoven, APK-keuring blijkt lang verlopen

interview ‘Gerrit’ Branthwai­te is zelf ook verrast over zijn rol bij PSV tegen Feyenoord: ‘Hopelijk helpt dit me verder’

Nee, hij had zelf ook niet per se aan zien komen dat hij zou starten tegen Feyenoord. Toch hield Jarrad Branthwaite (20) zich heel aardig staande in de topper, die hij qua intensiteit vergeleek met een Premier League-wedstrijd. En dan scoorde de Brit ook nog. Lachend: ,,Dat was ingestudeerd.”

18 september