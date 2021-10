Auto botst tegen boom bij Boutenslaan Eindhoven, bestuurder gewond

Reizende Rem­brandt-replica doet Catharina aan

EINDHOVEN - In het bezoekersrestaurant van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kun je de komende weken niet alleen terecht voor een broodje of kopje soep, maar ook om een levensgrote replica van de Nachtwacht te bekijken. De reizende Rembrandt is een initiatief van het Rijksmuseum en Philips en bezig met een tour langs verzorgings- en ziekenhuizen in het hele land.

14:01