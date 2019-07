Auto botst tegen boom in Eindhoven, traumahelikopter opgeroepen

EINDHOVEN - Een man is dinsdagavond op de John F. Kennedylaan in Eindhoven met zijn auto door de middenberm geschoten. De auto van de man kwam tot stilstand tegen een eik. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.