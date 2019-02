Auto botst tegen vangrail op A50 bij knooppunt Ekkersrijt, twee rijstroken dicht

Aantal banen in Helmond groeit relatief sneller dan in Eindhoven

9:26 HELMOND – Helmond doet het economisch goed, relatief gezien zelfs beter dan Eindhoven. In het afgelopen jaar groeide het aantal bezette banen in de stad naar 45.200, een groei van 3,6% ten opzichte van 2017. Eindhoven bleef steken op 1,4% groei. Het aantal bedrijfsvestigingen in Helmond steeg in diezelfde periode met 366 naar 7526.