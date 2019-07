Auto brandt uit in Eindhoven, politie vermoedt brandstichting

Auto botst tegen caravan bij Best, A2 tussen Den Bosch en Eindhoven weer open

9:22 BEST/LIEMPDE - Op de A2 tussen Liempde en Best is zaterdagochtend een auto achterop een caravan gebotst. Dat gebeurde even na 8.00 uur. Vanwege de ravage op het wegdek, was de A2 een halfuur dicht tussen Den Bosch en Eindhoven.