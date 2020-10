Auto brandt volledig uit in Eindhoven

Mario Götze: ‘Ik wil PSV helpen om te groeien’

7 oktober Mario Götze liet er in zijn eerste interview na aankomst bij PSV geen gras over groeien. ,,Ik wil PSV helpen om te groeien”, zei hij tegen zijn nieuwe collega's van het clubkanaal van PSV. ,,Ik ben gelukkig om hier te zijn en ga het beste geven aan PSV. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging en vind het mooi dat iedereen er buiten blij mee is. Hopelijk kunnen we weer snel met publiek voetballen.”