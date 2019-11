Auto compleet uitgebrand in Eindhoven

Buikpijn van ploeterend PSV

6:00 EINDHOVEN - Twee punten, vijftien tegengoals en drie rode kaarten. Cijfers van de laatste zes wedstrijden die de diepe crisis bij PSV illustreren. Hoe krijgen ze in Eindhoven de boel weer op de rit en is Mark van Bommel daar nog de juiste trainer voor? We vroegen het oud-spelers, supporters en andere betrokken bij de club. Vooral de smalle selectie, slechte aankopen en een flinke dosis pech worden genoemd als redenen voor de dramatische resultaten. In een kampioenschap heeft eigenlijk niemand nog vertrouwen.