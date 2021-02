Auto compleet verwoest door brand in Eindhoven

Scholen blij met openstel­ling: ‘Fijn voor onze leerlingen’

24 februari EINDHOVEN - De vlag kan uit bij de scholen die (deels) open mogen. Reuze fijn voor onze leerlingen en studenten, is de eerste reactie. Het onderwijs krijgt er echter een stevige klus bij om een passend rooster te maken. In het mbo mogen alle studenten per 1 maart een dag in de week naar school. In het voortgezet onderwijs gaat het om minimaal anderhalve dag per week of meer indien verantwoord.