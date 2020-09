Auto en vrachtwagen vliegen in brand na botsing in Eindhoven

Snel sloop oude politiebu­reau Koning Arthurlaan in Jagershoef, Eindhoven

14:25 EINDHOVEN - De verkoop van de nieuw te bouwen eengezinswoningen aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven loopt goed, de interesse is groot. Het bestemmingsplan voor de twintig woningen met tuin gaat nu de procedure in. Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling hoopt voor de zomer van 2021 te kunnen beginnen met bouwen.