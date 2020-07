Auto in brand gestoken in Vonderkwartier in Eindhoven

Expositie bij Onterfd Goed op Sectie-C in Eindhoven

9:40 EINDHOVEN/BEST Een koperen caravan, houten medaillons, een lichtboom, ‘gespiegelde hartstocht’, skatebanen, gepimpte campers en een heleboel stands en decors voor beurzen, evenementen en theaterproducties. Een selectie van het vrije werk van Ronald Sponselee (43) uit Best is momenteel te zien op een expositie bij Onterfd Goed op Sectie C in Eindhoven.