Auto in brand in Eindhoven, vermoedelijk aangestoken

Mevrouw Dina (100) uit Best checkt nog altijd het nieuws

15 april BEST- Wat je ook zou verwachten van een 100-jarige, mevrouw Van den Dungen voldoet daar waarschijnlijk niet aan. Als een krasse dame loopt ze met haar rollator door de kamer in Zorg­instelling Kanidas in Best waar haar verjaardag zal worden gevierd.