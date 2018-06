Auto knalt tegen boom op zandpad en vliegt daarna in brand

Ivo van Hove regisseert in Natlab, live vanuit Parijs

15:58 EINDHOVEN - Vanaf donderdag 7 juni regisseert Ivo van Hove - tussen 1990 en 2000 directeur van Het Zuidelijk Toneel in Eindhoven en huidig directeur van Toneelgroep Amsterdam - de opera 'Boris Godounov' in Opéra National de Paris. De première is live te zien in Natlab in Eindhoven.