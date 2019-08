Auto komt in hek terecht na botsing in Eindhoven

Dertien gestopte strafschop­pen voor Ruud Swinkels: ‘Vroeger won ik ook al alle penalty­reek­sen’

16:11 Twee ervaren rotten oog in oog met elkaar. FC Eindhoven-doelman Ruud Swinkels (32) en FC Den Bosch-aanvaller Danny Verbeek (29). Vrijdagavond 23 augustus, het duel in Den Bosch nog geen kwartier onderweg. Swinkels stopt de strafschop, voor de 13e keer in zijn loopbaan alweer. ,,Dat werd me na afloop verteld, ja. Ik was er niet van op de hoogte.”