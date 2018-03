Auto op de kop in Vught, boosheid over spookrijdende auto's over vluchtstrook

Het ongeluk zorgde voor een flinke file op de weg vanuit Eindhoven. Iets voor 09.00 uur stond er acht kilometer file; een halfuur later kon de file weer oplossen. Ook op de andere rijbaan was het druk, door de vele kijkers.



Het verkeer reed al langzaam toen het ongeluk gebeurde. Mogelijk zag een bestuurder de file te laat, waardoor een ongeluk onvermijdelijk was. De rode auto sloeg over de kop en belandde op de linker rijstrook.



Aanvankelijk zat de vrouw vast in de auto. De deur ging niet meer open. Omstanders hebben een ruit ingetikt, waardoor ze naar buiten kon klimmen. Hulpdiensten hebben zich over de bestuurder ontfermd. Zij zou vooral snijwonden hebben door gebroken glas.