Auto op de kop in Vught, file op A2 vanuit Eindhoven

Thom wint NK pitchen, 'hij maakte de meeste fouten, maar het klopte'

0:26 UTRECHT - Thom Uildriks uit Eindhoven heeft gisteravond het Nederlands kampioenschap pitchen gewonnen. Tussen vijf andere finalisten wist hij zijn bedrijf Boxrs4ALL – voor elke online verkochte onderbroek gaat er een naar een jongere in Tanzania - in 120 seconden overtuigend aan de man te brengen. De drie besten kregen daarna één minuut de Nationale Pitchdag te promoten. Jurylid Jochem van Gelder: ,,Thom maakte de meeste fouten, maar het klopte, hij was volstrekt geloofwaardig. Zijn verhaal en de opbouw waren goed én hij heeft het goed gebracht.