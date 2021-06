Auto op zijn kant bij botsing in Eindhoven, slachtoffer naar het ziekenhuis

PSV zet met pijn in het hart opnieuw streep door internatio­naal toernooi om de Otten Cup

10 juni Met pijn in het hart heeft het verenigingsbestuur van PSV opnieuw moeten besluiten een streep te zetten door het toernooi om de Otten Cup. Het hoog aangeschreven internationale evenement voor topvoetballers in de dop ging ook ook vorig jaar al niet door. Het bestuur denkt dat het op dit moment niet mogelijk is om deze zomer een toernooi neer te zetten dat recht doet aan de ambities en de grote historie van het evenement.