Auto op zijn kant door botsing in Eindhoven, bestuurder lichtgewond

Naar Turkije ontvoerd jongetje terug in Nederland met hulp van Eindhovenaar John van den Heuvel

8:00 EINDHOVEN - Een jongetje van anderhalf jaar uit het Groningse Scheemda dat door zijn vader naar Turkije was ontvoerd, is terug in Nederland. Moeder Korien Dijkhuis (36) heeft haar zoontje Mert met hulp van misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft opgehaald in Istanbul.