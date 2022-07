Auto over de kop bij botsing in Eindhoven

Eindhoven­se powervrouw Ankie Timmers gaat naar de Wereldspe­len: ‘Mijn persoon­lijk record squatten is 232,5 kilo’

In vrijwel elke sport is de wedstrijdkleding van belang. Powerliftster Ankie Timmers (35) uit Eindhoven kan erover meepraten. Ze neemt voor de derde keer deel aan de Wereldspelen, die volgende week donderdag beginnen in het Amerikaanse Birmingham.

